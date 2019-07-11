Caleb Ekuban kimdir, Aslen nerlidir, Kaç yaşındadır, futboldaki karıyeri nedir?

Trabzonspor'un başarılı forvet oyuncusu Caleb Ekuban kimdir? İşte hakkındaki tüm detaylar...

Caleb Ekuban kimdir?

Trabzonspor'un başarılı forvet oyuncusu Caleb Ekuban kimdir, Aslen nerelidr, Kaç yaşındadır, Hangi takımlarda forma giymiştir? İşte hakkındaki detaylar...

CALEB EKUBAN KİMDİR?

23 Mart 1994 yılında İtalya'nın Villafranca di Verona kentinde dünyaya gelen Ekuban, santrafor bölgesinde görev yapmaktadır.

Gana asıllı forvet oyuncusu 1,82 boyunda ve sağ ayağını kullanmaktadır.

Futbola İtalya'da Mantova altyapısında başlayan Ekuban, Chievo, FC Südtirol, AC Lumezzane, AC Renate, FK Partizani takımlarında forma giymesinin ardından Leeds United'a transfer olmuştur. 2018 yılında kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da başarılı performans sergileyen Ekuban, hem taraftarın hem de camianın sevgisini kazanmıştır.

Bu transfer döneminde ise Trabzonspor Kulübü, 1 Milyon Euro karşılığında Ekuban'ın bonservisini almıştır.

Gana Milli Takımı ile 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmektedir.

.Özellikle babasını kaybetmesinin ardından çıktığı İM Kayserispor mücadelesinde galibiyeti getiren golü atan Caleb Ekuban, golden sonra duygu dolu anlar yaşamış ve Trabzonspor'da unutulmaz bir anı yaşatmıştır.