Caleb Stanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Stanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Stanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Stanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Stanko 26 Temmuz 1993 tarihinde Holly, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Caleb James Stanko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Stanko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Caleb Stanko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caleb Stanko'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caleb Stanko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cstanko93/

Caleb Stanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Stanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caleb Stanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Stanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2011 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2012 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg

26 Temmuz 2016 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2017 yılında Freiburg

23 Ocak 2019 yılında Cincinnati

5 Ocak 2022 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

12 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Caleb Stanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Stanko şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caleb Stanko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vardar Soccer Club (-2011), SC Freiburg (2011-2012)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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