Caleb Stanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Stanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caleb Stanko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caleb Stanko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Caleb Stanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Stanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caleb Stanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Stanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Stanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Stanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Stanko 26 Temmuz 1993 tarihinde Holly, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Caleb James Stanko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Stanko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Caleb Stanko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caleb Stanko'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caleb Stanko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cstanko93/

Caleb Stanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Stanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Caleb Stanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Stanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2011 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2012 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg

26 Temmuz 2016 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2017 yılında Freiburg

23 Ocak 2019 yılında Cincinnati

5 Ocak 2022 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

12 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Caleb Stanko kimdir

Caleb Stanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Stanko şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vardar Soccer Club (-2011), SC Freiburg (2011-2012)

Caleb Stanko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Caleb Stanko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi