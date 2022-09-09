California'nın ciğerleri yanıyor! Orman yangınları hala söndürülemedi! Binlerce hektarlık alan küle döndü!

ABD'nin California eyaletinin Riverside County bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLEMİYOR

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (CalFire) tarafından yapılan açıklamada, bölgede yangın nedeniyle 18 bin 657 bin hektarlık alanının yandığı ve yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığı belirtildi.

YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cal Fire, pazartesi günü başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangının nedeninin araştırıldığını belirterek, bölgeden tahliyelerin sürdüğünü duyurdu. Yetkililer bölge sakinlerini yükselen duman nedeniyle hava kirliliğine karşı uyardı.

Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 yapı zarar görmüştü.