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Çalışanları isyan etti! Nursret Gökçe'ye fazla mesai davası! Paralarını ödememiş

Dünya çapında 'Salt Bae' hareketiyle üne kavuşan Nursret Gökçe'ye ABD'nin New York eyaletinde çalışan 5 kişi, haftada 72 saat çalıştırıldıkları gerekçesiyle dava açtı.

Çalışanları isyan etti! Nursret Gökçe'ye fazla mesai davası! Paralarını ödememiş

Tuz Serpme hareketiyle şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'ye çalışanları dava açtı. CNBC'de yer alan habere göre, Nusret Gökçe'nin New York şubesinde çalışan 5 kişi haftada fazla çalıştırılıp mesai ücreti alamadıkları gerekçesiyle Gökçe'yi şikayet etti.

Nusr-Et et lokantası zincirinde 2018-2019 yılları arasında işe alınıp ABD'ye yerleşmelerinden önce Türkiye'de yaşadıkları, mutfakta ızgara bölümünde çalıştıkları belirtilen Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler, Eyyüp Yeniçeri ve İbrahim Geçit isimli çalışanlar tarafından Gökçe'ye dava açıldı.

Çalışanları isyan etti! Nursret Gökçe'ye fazla mesai davası! Paralarını ödememiş

HAFTADA 70 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMIŞLAR

Salı günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde açılan davada  Nusret Gökçe'nin mesai ödememek için 5 çalışanı yönetici olarak sınıflandırdığı ve haftada 70 saat daha fazla çalıştırdıkları iddia edildi. Çalışanların mesai ücreti alma hakkına sahip olduğu belirtilen Adil Çalışma Standartları Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Kanuna göre fazla mesai ücretinin saatlik ücretin 1.5 katına eşit olmalıdır.

Çalışanları isyan etti! Nursret Gökçe'ye fazla mesai davası! Paralarını ödememiş

TUVALET TEMİZLETMİŞ

Şikayette bulunan çalışanlar Temmuz ayında Nusr'et'ten ayrıldıkları ifade edilirken ayrıca önetici pozisyonundaki kişilere çöpü çıkarmak, bulaşık yıkamak, davlumbaz temizlemek, tuvaletleri temizlemek gibi işlere yönlendirdiği de yer alıyor.

Çalışanları isyan etti! Nursret Gökçe'ye fazla mesai davası! Paralarını ödememiş

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