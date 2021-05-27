Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevine Adnan Ertem getirildi. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı. Bu haberin üzerine internet kullancılarının arama motorlarında baktığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar... ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI ADNAN ERTEM KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? 1965 yılında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Mercan Mahallesi'nde doğan 56 yaşındaki Adnan Ertem, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1997 yılında doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Ertem, 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı. İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babası. Halen Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. 27 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü