Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atama kararları bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu karara göre, Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcılığına Ertuğrul Soysal atandı. Bunun ardından "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ertuğrul Soysal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ertuğrul Soysal evli mi, kaç çocuğu var?" soru başlıkları vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. İşte detaylar...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI YARDIMCISI ERTUĞRUL SOYSAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ERTUĞRUL SOYSAL EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ertuğrul Soysal 3 Mayıs 1963 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan Soysal, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde almıştır. Tıp fakültesini başarıyla bitiren Soysal, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları cerrahisi uzmanı olmuştur.

Yozgat Çekerek'te Hastane Başhekimliği ve Grup Başkanlığı, özel bir şirkette iki yıl genel müdürlük, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa'da özel bir hastane ile Özel Şifa Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır. TBMM 24., 25., ve 26. Dönem Yozgat milletvekilidir. Evli ve üç çocuk babası olan Ertuğrul Soysal, bugün itibarıyla (11 Eylül 2021) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı görevini üstlenmektedir.