Hayatında hiç çalışmamış veya belli bir dönem çalışmaya ara vermiş kişiler için emeklilik artık mümkün. Yaşlanınca rahat bir hayat sürmek isteyenler için isteğe bağlı sigortalılık imkanı, aynı zamanda memurlar için de umut kapısı haline geldi. En az 10 yıl bilfiil memurluk yapmış kişileri kapsayan karar kapsamında, görevinden kendi isteğiyle ayrılan kişiler de emekli olabilecek. Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Memurlar çalışmadan emekli olabilir mi? İşte detaylar...

MEMURLAR İÇİN ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

2017 yılında yapılan düzenleme ile birlikte memurlara çalışmadan emekli olabilme şansı getirilmiştir. En az 10 yıl bilfiil memur olarak çalışmış, görevinden kendi isteği ile ayrılmış olan, emekli olmayan, başka bir işte çalışmayan memurlar isteğe bağlı iştirakçi olarak primi ödeyerek emekli olabiliyor. Primlerini dışarıdan kendisi ödeyerek, devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödeyecekleri prim miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirlenmektedir.

İsteğe bağlı iştirakçi olacakların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Genel Sağlık Sigortası primi de ödemeleri gerekiyor. Emeklilik imkanından yararlanmak için, memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurma zorunluluğu var. Primler toplu veya aralıklı olarak 6 aydan uzun süre ödenmezse, iştirakçilik bitiyor.

Çalışmadan emekli olmak isteyen memurlar en az 10 sene kesintisiz olarak bir kamu – kurum ve kuruluşlarında çalışmalı ve 1 Ekim 2008 senesinden önce memurluğa adım atmış olmalıdır. Bu şartları taşıyan memurlar herhangi bir işte çalışmadan isteğe bağlı olarak emekli olabilme hakkına sahip olabilirler.

KİMLER ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLABİLİR?

En az 10 sene memur olarak görev yapmış kişiler

Memuriyetten istifa etmiş olan kişiler

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı bağlanmamış kişiler

Memur olarak başka bir alanda çalışmayan kişiler

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMA HAKKINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Herhangi bir sebeple memurluk görevinden atılmış olan kişiler

1 Ekim 2008 yılından sonra memur olan kişiler

Bu hakkı kazanabilmek için istifa etmiş fakat 6 ay içerisinde hakkını kullanmak için başvuruda bulunmayan kişiler

Çalıştığı kurumdan ayrıldıktan sonra başka bir kurumda çalışmayı devam ettiren kişiler

ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

YIL ŞARTI

8 Eylül 1999 senesinden önce göreve başlamış olan erkekler için 25 yıl kadınlar için ise 20 yılın dolması gerekmektedir.

Bu durumda geçerli olan yaş erkekler için 60, kadınlar için ise 58 olmaktadır.