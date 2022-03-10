Çalkar ne demek, TDK'ya göre Çalkar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalkar ne demek? Çalkar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalkar kelimesi. Peki çalkar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalkar nedir, çalkar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALKAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalkar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalkar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahıl tanesini yabancı nesnelerden seçmeye veya tohumlukta kullanılacak tahılı ayırmaya yarayan döner kalburlu araç, çalkağı, çalkak

