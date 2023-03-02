Callum Adebiyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Adebiyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Adebiyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Adebiyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Adebiyi 24 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Adebiyi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Callum Adebiyi'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Callum Adebiyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Adebiyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2012 yılında Kings Langley
1 Aralık 2016 yılında Hayes & Yeading
1 Temmuz 2017 yılında Kings Langley
1 Temmuz 2021 yılında St. Albans City
Callum Adebiyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Adebiyi şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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