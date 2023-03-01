Callum Gunner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Gunner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Gunner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Gunner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Gunner 12 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Gunner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Callum Gunner'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Callum Gunner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Gunner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Bradford
7 Ağustos 2018 yılında Chippenham
31 Ekim 2018 yılında Bradford
1 Temmuz 2019 yılında Chippenham
Callum Gunner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Gunner şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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