Callum Guy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Guy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Guy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Guy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Guy 25 Kasım 1996 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Callum Anthony Guy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Guy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Callum Guy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Callum Guy'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Callum Guy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/callumguyi/

Callum Guy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Guy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Guy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Guy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Derby U23

11 Ocak 2017 yılında Port Vale

31 Mayıs 2017 yılında Derby U23

12 Ocak 2018 yılında Bradford

31 Mayıs 2018 yılında Derby U23

31 Ağustos 2018 yılında Blackpool

1 Ocak 2019 yılında Derby U23

2 Ocak 2019 yılında Blackpool

30 Ocak 2020 yılında Carlisle United

Callum Guy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Guy şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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