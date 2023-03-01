Callum Howe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Howe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Howe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Howe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Howe 9 Nisan 1994 tarihinde Doncaster şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Howe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Callum Howe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Solihull Moors futbol takımında oynamaktadır. Solihull Moors takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Callum Howe'nin Solihull Moors ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Callum Howe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Howe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Scunthorpe Utd.
3 Aralık 2012 yılında Bradford PA
3 Ocak 2013 yılında Scunthorpe Utd.
16 Şubat 2013 yılında Frickley Athletic
22 Nisan 2013 yılında Scunthorpe Utd.
21 Kasım 2013 yılında Gainsborough
21 Aralık 2013 yılında Scunthorpe Utd.
16 Ocak 2015 yılında Alfreton
31 Mayıs 2015 yılında Scunthorpe Utd.
15 Temmuz 2015 yılında Lincoln City
25 Ağustos 2016 yılında Southport
21 Kasım 2016 yılında Lincoln City
14 Ağustos 2017 yılında Eastleigh
13 Ocak 2018 yılında Lincoln City
31 Ocak 2018 yılında Port Vale
1 Temmuz 2018 yılında Harrogate Town
26 Temmuz 2019 yılında Solihull Moors
Callum Howe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Howe şuan Solihull Moors takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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