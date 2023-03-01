Callum Howe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Howe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Callum Howe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Callum Howe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.