Callum Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Jones 25 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Jones Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twelve yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 18 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Callum Jones'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Callum Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Colchester U21
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
18 Nisan 2021 yılında Chelmsford
Callum Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Jones şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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