Callum Kealy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Kealy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Kealy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Kealy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Kealy 26 Eylül 1998 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Kealy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MONDO yapmaktadır. Callum Kealy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Callum Kealy'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Callum Kealy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Kealy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Lewes FC DS
1 Temmuz 2017 yılında Met Police
1 Temmuz 2018 yılında Worthing
31 Ocak 2020 yılında Sutton Utd
1 Temmuz 2021 yılında Dorking
4 Aralık 2021 yılında Worthing
31 Mayıs 2022 yılında Dorking
1 Temmuz 2022 yılında Worthing
9 Şubat 2023 yılında Havant & Water.
Callum Kealy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Kealy şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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