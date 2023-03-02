Callum Kealy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Kealy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Callum Kealy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Callum Kealy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.