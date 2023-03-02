Callum Okeeffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Okeeffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Okeeffe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Okeeffe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Okeeffe {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Okeeffe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına - tarihinde katılmıştır. Callum Okeeffe'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Callum Okeeffe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Okeeffe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Okeeffe şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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