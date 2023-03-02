Callum Okeeffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Okeeffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Callum Okeeffe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Callum Okeeffe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.