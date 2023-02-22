Callum Ralph kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Ralph Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Ralph adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Ralph Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Ralph 3 Şubat 2004 tarihinde Cabra, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Ralph Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Callum Ralph, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Callum Ralph'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Callum Ralph Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Ralph futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2022 yılında Drogheda United
Callum Ralph Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Ralph şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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