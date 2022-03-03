Çaltı ne demek, TDK'ya göre Çaltı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çaltı ne demek? Çaltı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çaltı kelimesi. Peki çaltı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çaltı nedir, çaltı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çaltı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çaltı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diken, çalı

