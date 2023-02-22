Calum Birney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Birney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Birney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Birney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Birney 19 Nisan 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Birney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Birney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Calum Birney'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Calum Birney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calum Birney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calum Birney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Birney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2012 yılında Glentoran

16 Ocak 2020 yılında Glenavon

Calum Birney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Birney şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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