Çalyaka ne demek, TDK'ya göre Çalyaka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalyaka ne demek? Çalyaka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalyaka kelimesi. Peki çalyaka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalyaka nedir, çalyaka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALYAKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalyaka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalyaka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakasına yapışıp sıkıca tutarak



ÇALYAKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizi çalyaka karakola götürdüler.



ÇALYAKA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- çalyaka etmek

