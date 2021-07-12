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Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!

ABD'nin California eyaleti merkezli Schmidt Okyanus Enstitüsü, Pasifik Okyanusu'nun derin sularında nadir rastlanan Cam Ahtapotu görüntüledi. Görenleri kendine hayran bırakan bu deniz canlısı şeffaf görünümüyle adeta gerçekliğe meydan okuyor.

Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!

İnanılmaz derecede nadir ve büyüleyici görünen bir 'Cam Ahtapot', yakın bir zamanda Pasifik Okyanusu'ndaki keşif gezisi sırasında derin deniz bilim adamları tarafından görüntülendi. Eşi benzeri olmayan bu deniz canlısının fotoğrafları şimdiden sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!

OKYANUS DERİNLİKLERİNDE GİZEMLİ CAM AHTAPOTU

 

Gerçekleştirilen bu keşif, bilim adamlarının Phoenix takımadalarını keşfetmek için "Schmidt Ocean Institute" isimli araştırma gemisinde yaklaşık 34 gün geçirdikten sonra yapıldı.

Nadir görülen bu deniz canlısı bu zamana kadar yalnızca iki kez görüntülendi. Cam ahtapot, 1918'den beri bilim insanları tarafından biliniyor, ancak açık okyanusun derinliklerinde yaşadığı için incelenmesi oldukça zor. Yaratıkla ilgili önceki çalışmalar, yırtıcı hayvanların bağırsaklarından alınan örnekleri analiz etmekle sınırlıydı.

Ekip, 30.000 km'den fazla yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması gerçekleştirdi. Ayrıca, beş ek deniz dağının keşfini kamerayla görüntüye aldılar.

Raporlara göre, çalışmanın 'Dünyanın bu bölgesindeki derin deniz mercan ve sünger ekosistemlerinin en kapsamlı çalışması' olduğuna inanılıyor.

Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!

OKYANUS HARİKA VAATLER BARINDIRIYOR

Bilim adamları, ahtapotun nadir ve neredeyse tamamen şeffaf olduğunu ve sadece üç görünür özelliği olduğunu belirttiler. Bunlar; optik sinir, göz küreleri ve sindirim sistemi.

Keşif'in Baş Bilim İnsanı Dr. Randi Rotjan, "Açık denizlerde ve ABD sularında keşfedilmemiş deniz dağlarının biyolojik çeşitliliğini belgelemeye yardımcı olmak çok ilham verici oldu" dedi. 

Enstitünün kurucu ortağı Wendy Schmidt bir basın açıklamasında, "Okyanus, hayal bile etmediğimiz, keşfetmediğimiz harikalar ve vaatler barındırıyor." dedi.

Schmidt, "Bunun gibi keşif gezileri bize her yerde deniz ekosistemlerini restore etme ve daha iyi anlama çabalarımızı artırmamız gerektiğini öğretiyor, çünkü okyanusta başlayan büyük yaşam zinciri insan sağlığı ve esenliği için kritik önem taşıyor" dedi.

Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!

 

 

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