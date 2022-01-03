Çam Balı ne demek, TDK'ya göre Çam Balı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çam balı ne demek? Çam balı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çam balı kelimesi. Peki çam balı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çam balı nedir, çam balı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAM BALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çam balı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çam balı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arıların sarı çam üzerinde bulunan yaprak bitlerine salgıladıkları sıvıdan oluşturdukları bir bal türü

