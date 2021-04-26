Cam Füzyoncu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2651.28



Meslek Adı : Cam Füzyoncu

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları



Meslek Birim Grubu : Görsel Sanatçılar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Olmayan

Meslek Tanımı : Cam kesimi yapabilen, füzyon deseni ve kalıbı hazırlayabilen, fırınlama ile ürünler elde eden, füzyon denemeleri yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Cam Füzyoncu, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alçılı vitray için cam kesimi yapmak,

b)Füzyon vitray tekniğine uygun elde ya da bilgisayarda desen hazırlamak,

c)Füzyon desen kalıbı hazırlamak,

d)Form kalıbı hazırlamak,

e)Füzyon fırınlama yapmak,

f)Fırın ve cam denemeleri yapmak ve şema hazırlamak,

g)Cam üretiminde yöntemleri belirlemek ve planlama yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cam Füzyoncu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) mesleği için “8160.94” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı) mesleği için “2360.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Cam Füzyoncu Meslek Kodu “2651.28” olarak belirlenmiştir.