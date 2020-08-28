Cam hücrede tutulan İngiltere’nin en tehlikeli seri katili!

İngiliz seri katil Robert Maudsley aradan yıllar geçmesine rağmen hala İngiltere'nin en tehlikeli seri katili olarak anılıyor. Wakefield Hapishanesi’nde tutulan adam ilk cinayetini 21 yaşında işledi. Öldürdüğü adam çocuk tacizcisi John Farrell’di.

Wakefield Hapishanesi’nde tutulan adam yakın zamanda hapis cezasının gevşetilmesi için talepler de bulunsa da hepsi reddedildi. Küçük yaştan itibaren babasından işkence gören Robert, kardeşlerini korumak için babasından çok defa dayak yemiş ve 16 yaşında evden kaçan seri katil kısa sürede uyuşturucu batağında kendini bulmuş.

İLK CİNAYETİ 21 YAŞINDA İŞLEDİ

Hannibal The Cannibal lakaplı katil ilk cinayetini 21 yaşında işledi. Öldürdüğü adam çocuk tacizcisi John Farrell’di. Maudsley, tacizciyi kendi elleriyle boğarak öldürdü. Polis raporlarında cinayetin vahşice işlendiği ve kurbanın vücudunun neredeyse tamamının maviye dönüştüğü yazıyor. Bu cinayeti sonrasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN BEYNİNİ YEDİ

Hapiste geçirdiği ilk yıllarda oldukça sakin olan adam, ikinci cinayeti ile tekrar şimşekleri üzerine çekmişti. Maudsey, 1977 yılında çocuk tacizcisi David Francis’i işkence ederek öldürdü. Kendisine müdahale etmemeleri için hücresinin etrafına barikat kuran adama ve kurbana ancak 9 saat sonra ulaşabildiler. Bu cinayetinde katil, kurbanın kulağından kaşık sokarak yardığı ve öldürdüğü adamın beynini yediği söyleniyor. Bu olay sonrasında Robert Maudsley’i basında yamyam katil olarak adlandırdı.

YA MUHABBET KUŞU YA SİYANÜR

78 ve 79 yıllarında iki cinayet daha işleyen katil için özel cam hücre yapıldı. 1983’te yapılan cam hücre Kuzuların Sessizliği filminde Hannibal Lecter’in tutulduğu hücreye esin kaynağı olmuştur. 2000 yılında hapishane şartlarının gevşetilmesi için çeşitli başvurularda bulunmuş olsa da hepsi reddedildi. Mahkûm son olarak hücresinde ona arkadaşlık etmesi için bir muhabbet kuşu istedi. Bu talebinin reddedilmesi durumunda yetkililerden kendisine siyanür gönderilmesini istedi. Robert Maudsley’in tüm talepleri reddedildi. Günün 23 saatini hücresinde geçiren adam, sadece 1 saat egzersiz yapmak için hücreden çıkartılıyor. Son açıklamasında hücrenin işkence gibi olduğunu söyleyen katil, “artık dört gözle bekleyecek hiçbir şeyim yok” dedi.