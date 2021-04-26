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Cam Şekillendirmeci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Cam Şekillendirmeci meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Cam Şekillendirmeci meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cam Şekillendirmeci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7315.30
 
Meslek Adı : Cam Şekillendirmeci

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Birim Grubu : Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Basit cam form tasarımları yaparak harman hazırlayıp, basit cam şekillendirme, üfleme, artistik şekillendirme, füzyon cam şekillendirme, yarı otomatik makinalarla ve fabrikasyon şekillendirme yapan nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Cam Şekillendirmeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:


a)    Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,
b)    Basit cam form tasarımı yapmak,
c)    Harman hazırlamak, 
d)    Cam şekillendirme yapmak,
e)    Artistik şekillendirme yapmak,
f)    Yarı otomatik şekillendirme yapmak,
g)    Fabrikasyon şekillendirme yapmak,
h)    Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,
i)    Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Cam Şekillendirmeci Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni mesleği için “2321.37” kod olarak kullanılır iken Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi mesleği için “6112.52” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Cam Şekillendirmeci Meslek Kodu “7315.30” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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