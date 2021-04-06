Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar dizisi hangi kanalda? Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın başrollerini paylaşacağı yeni dizi Cam Tavanlar televizyonda izleyicisiyle buluşacak. Çekimleri süren dizinin hangi kanalda yayımlanacağı ve ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar dizisi hangi kanalda? sorularının yanıtları...

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Hekimoğlu dizisinin yapımcılığını üstlendiği OJO Yapım yeni bir projeye imza attı. Oyuncu kadrosunun yavaş yavaş belli olduğu dizi dönemlik yayımlanacak. Peki Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar dizisi hangi kanalda? CAM TAVANLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Cam tavanlar dizisinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Çukur dizisinden ayrılan Kubilay Aka Cam Tavanlar dizisinde erkek başrol oyuncusu seçildi. Kubilay Aka'nın partneri ise ünlü oyuncu Bensu Soral oldu. Cam Tavanlar dizisi yazın ekranlara gelmeye hazırlanıyor. CAM TAVANLAR DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK? Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ancak Kanal D ekranlarında yayımlanacağı da gelen bir diğer iddialar arasında. Cam tavanlar dizisi konusu nedir? Cam tavanlar dizisi oyuncuları kimler? Gülistan Başköy Eğitim Editörü cam tavanlarkubilay akabensu soralshow tv