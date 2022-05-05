Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız dizisinin bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız neden yok 5 Mayıs 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümünün bu hafta 5 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak perşembe yayın akışında kendi saatinde tekrar bölümü yayınlanacak olan Camdaki Kız yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin resmi sitesi ve fragmanlar verilen bilgiye göre Camdaki Kız yeni bölümüyle 12 Mayıs Perşembe 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak...