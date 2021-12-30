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  3. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan ateş püskürdü! "Anam, bacım görse ne hisseder?"

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan ateş püskürdü! "Anam, bacım görse ne hisseder?"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren oyuncu Enis Arıkan hakkında çıkan "öldü" haberlerine sosyal medya hesabından isyan etti.

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan ateş püskürdü! "Anam, bacım görse ne hisseder?"

Burcu Biricik'in başrolünde olduğu Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Muzo karakteriyle ekrana gelen ünlü oyuncu Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalanmasını duyurduktan sonra hakkında çıkan öldü haberlerine ateş püskürdü.

"KAHRETSİN BİLE DİYEMEDİM"

Haberlere çok sinirlenen Arıkan öfkesini sosyal medya hesabından kusarak şu ifadeleri kullandı;

"Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder?"

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan ateş püskürdü! Anam, bacım görse ne hisseder?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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