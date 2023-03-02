Cameron Andrews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Andrews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Andrews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron Andrews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron Andrews {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron Andrews Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Andrews'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cameron Andrews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron Andrews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.
Cameron Andrews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron Andrews şuan Welling United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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