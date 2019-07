Cameron Diaz, hayranları internette arama yapıyor. Ünlü yıldızın hayatı merak edilenler arasında. Birçok kişi internette Cameron Diaz'ın biyografisini aratıyor. Peki Cameron Diaz kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

CAMERON DIAZ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cameron Diaz ya da tam adıyla Cameron Michelle Diaz,30 Ağustos 1972, San Diego, ABD'li oyuncu ve eski mankendir.

30 Ağustos, 1972'de San Diego'da doğdu. İspanyol kökenli Kübalı bir baba ile İngiliz, Alman ve kısmen Çeroki kökenli ABD'li annenin kızı olan Diaz, 16 yaşında Hollywood’da bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde Elite Model Ajansı ile bir anlaşma imzaladı. Modellikteki başarısı Japonya, Avustralya, Morocco ve Paris’te çalışmaya, Mademoiselle ve Seventeen gibi dergileride resimlerinin çıkmasına ve Calvin Klein, Coca Cola ve Levi’s gibi büyük şirketlerin reklam kampanyalarında rol almasına neden oldu. 1994’de Jim Carrey’in başrol oynadığı "The Mask / Maske" adlı aksiyon komedi filminde sinema kariyerine ilk adımını attı. Oyunculuk deneyimi hiç olmamasına rağmen filmdeki yardımcı oyuncu rolü denemelerine katılması sağlandı. 12 kez geri çağrıldıktan sonra kadın başrol oyuncusu Tina Carlyle rolünde oynaması kararlaştırıldı.

"The Mask" filminden sonra "The Last Supper"da rol alan Diaz, Hollywood'un yetenekli yıldızı Keanu Reeves ile başrolü paylaştığı "Feeling Minnesota"da evlenmek üzere olduğu adamın kardeşine aşık olan bir kadını canlandırdı. Bu filmle birlikte istediği çıkışı tam olarak yakalayamayan Cameron Diaz, daha sonraları Edward Burns ile "She's the One" ve Harvey Keitel ile "Head Above Water"da rol aldı. "Head Above Water / İz Peşinde" filmindeki başarılı oyunculuğu ile eleştirmenler tarafından geleceğin yıldızları arasında gösterilen Diaz, sinemadaki kariyerine ticari filmlerle devam etmeyi tercih etti.

Romantik komedi filmi "My Best Friend's Wedding / En İyi Arkadaşım Evleniyor"da Julia Roberts'a eşlik eden genç oyuncu, bu filmdeki performansıyla yükselişe geçti. "My Best Friend's Wedding"in ardından Trainspotting'in yönetmeni Danny Boyle'un, "A Life Less Ordinary / Olağanüstü Bir Hayat" (1995) adlı filminde, Ewan McGregor ile başrolü paylaştı. Aynı yıl uzun süredir beraber olduğu La Torre'den ayrılan güzel yıldız, 1998 yılında "There's Something About Mary / Ah Mary Vah Mary" adlı filmde birlikte oynadığı Matt Dillon üç yıl sürecek romantik bir ilişkiye başladı.

Bir kara mizah örneği olan "Very Bad Things / Hiç Hesapta Yokken"de Christian Slater'la başrolü paylaşan Diaz, 1999 yılında pek çok tartışma yaratan "Being John Malkovich / John Malkovich Olmak"da da rol aldı. Filmde, John Cusack'ın karısını canlandırdı ve bu rol ona 1999 Altı Küre ve Screen Actors Guild ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyunculuğu kazandırdı. Aynı yıl, yönetmenliğini Oliver Stone'un üstlendiği, başrollerinde Al Pacino, Dennis Quaid ve James Woods gibi usta oyuncuların yer aldığı "Any Given Sunday / Kazanma Hırsı"nda babasından kendisine miras olarak kalan Sharks adlı bir takımın sahibi Christina Pagniacci'yi canlandırdı.

2000 yılında tüm dünyada seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve gişe rekorları kıran "Charlie's Angels / Charlie’nin Melekleri"nde üç melekten "Natalie"'yi canlandıran Cameron Diaz, 2001 yılında bir başka büyük yapımla yine kamera karşısındaydı. Güzel oyuncu, Tom Cruise ve Penelope Cruz ile birlikte rol aldığı "Vanilla Sky"da New York'lu yayıncı David Aames'e aşık Julie Gianni rolünde izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Leonardo DiCaprio ve Daniel Day-Lewis birlikte New York Çeteleri filminde rol aldı.

2002 Yılında Ateşli ve Tatlı

2003 Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz la hayranlarının karşısına geçti.

2004 ağustosunda Shrek 2 ile tekrardan sinemaya döndü daha sonra.

2005 Yılında Yerinde Olsam.

2006 Yılında Tatil.

Ve 2007 de beklenen film olan Shrek 3 le gösterime girdi film sadece Amerika'da 6 Haftada 300 Milyon Dolar ı aştı ve büyük bir başarıya imza attı.

CAMERON DIAZ EVLİ Mİ?

Cameron Diaz 2015 yılında Benji Madden ile evlendi.

Diaz'ın Beverly Hills'teki villasında gerçekleşen düğün törenine çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katılmıştı.

Diaz ile Madden vakit kaybetmeden evlenerek 2015'in sürpriz nikahlarından birine imza atmıştı.

Çift, düğünün hemen ardından People dergisine açıklama yapmıştı. Yakın çevrelerinin de yanlarında olduğu bir törenle evlilik serüvenine adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylemişti. Düğüne çiftin yakın çevrelerinin ve ailelerinin yanı sıra Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow ve Nicole Richie gibi ünlü isimler de katılmıştı.

Diaz'ın villasının bahçesine kurulan beyaz bir çadırda gerçekleşen törenin organizasyonunu, pek çok ünlü ismin düğün planlamasını yapan Yifat Oren and Stefanie Cove üstlenmişti...

Birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü ikinci sağlıklı yaşam kitabı ‘The Longevity Book’la gündeme gelen Cameron Diaz, You Magazine’e konuk olmuştu.

Yaşlanmanın kötü bir durum olmadığını belirten 43 yaşındaki yıldız, “Benim için yaşlanmak bir problem değil; Hollywood bir problemdir” dedi. “20’li yaşlarımda 30 olmak için sabırsızlanırdım. 30’larımdaysa 40’larımı dört gözle bekliyordum” şeklinde konuşan oyuncu, “Gençlik çağım bitti. Artık genç değilim ama bununla da muhteşemim” açıklamasını yapmıştı...