Cameron Dummigan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Dummigan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Dummigan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Dummigan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Dummigan 2 Haziran 1996 tarihinde Lurgan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Dummigan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cameron Dummigan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Dummigan'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Dummigan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Dummigan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Dummigan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Dummigan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında Burnley U18

1 Temmuz 2014 yılında Burnley U21

2 Ekim 2015 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2016 yılında Burnley U21

31 Ağustos 2016 yılında Oldham Athletic

15 Şubat 2019 yılında Dundalk FC

22 Ocak 2020 yılında Crusaders

30 Haziran 2020 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Cameron Dummigan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Dummigan şuan Derry City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cameron Dummigan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cliftonville FC (-2012)

Kuzey İrlanda U21 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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