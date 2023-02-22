Cameron Elliott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Elliott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Elliott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron Elliott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron Elliott 27 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron Elliott Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cameron Elliott, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cameron Elliott'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Cameron Elliott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron Elliott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2017 yılında Stranraer U20
1 Temmuz 2018 yılında Stranraer
20 Ekim 2018 yılında Kilbirnie
6 Ocak 2019 yılında Stranraer
1 Temmuz 2021 yılında East Kilbride
13 Ocak 2023 yılında Dundalk FC
Cameron Elliott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron Elliott şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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