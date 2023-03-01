Cameron Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Evans 23 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Cameron James Evans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Evans Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gen-Z Football yapmaktadır. Cameron Evans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cameron Evans'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cameron Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2019 yılında Swansea U21

21 Şubat 2021 yılında Waterford FC

31 Aralık 2021 yılında Swansea U21

10 Ağustos 2022 yılında Sligo Rovers

22 Ocak 2023 yılında Taunton Town

Cameron Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Evans şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cameron Evans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U19 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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