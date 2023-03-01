Cameron James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron James 11 Şubat 1998 tarihinde Chelmsford şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Lewis James şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron James Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cameron James, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Cameron James'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cameron James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Colchester Utd.
2 Şubat 2018 yılında Chelmsford
31 Mayıs 2018 yılında Colchester Utd.
31 Ağustos 2018 yılında Braintree
12 Kasım 2018 yılında Colchester Utd.
21 Aralık 2018 yılında Braintree
28 Nisan 2019 yılında Colchester Utd.
8 Kasım 2019 yılında Maidstone
8 Aralık 2019 yılında Colchester Utd.
10 Ocak 2020 yılında Welling Utd.
10 Nisan 2020 yılında Colchester Utd.
6 Ağustos 2020 yılında Chelmsford
Cameron James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron James şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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