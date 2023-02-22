Cameron Mcjannett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Mcjannett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Mcjannett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Mcjannett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Mcjannett 6 Eylül 1998 tarihinde Milton Keynes şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Mcjannett Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coda Independent Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Cameron Mcjannett'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Mcjannett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Mcjannett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Mcjannett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Mcjannett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Stoke U21

4 Ağustos 2018 yılında Curzon Ashton

31 Mayıs 2019 yılında Stoke U21

21 Ağustos 2020 yılında Derry City

Cameron Mcjannett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Mcjannett şuan Derry City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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