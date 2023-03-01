Cameron Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Murray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron Murray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron Murray 21 Mart 1995 tarihinde Halifax şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İngiltere,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Lochiel Murray şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron Murray Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cameron Murray, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Cameron Murray'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cameron Murray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron Murray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında York City
19 Aralık 2014 yılında Frickley Athletic
20 Ocak 2015 yılında York City
5 Şubat 2015 yılında Scarborough Athletic
9 Ağustos 2018 yılında Dorchester
14 Ocak 2019 yılında Weymouth FC
24 Kasım 2022 yılında Poole Town
24 Aralık 2022 yılında Weymouth FC
Cameron Murray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron Murray şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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