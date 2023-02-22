Cameron Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Stewart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron Stewart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron Stewart 20 Şubat 2003 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Jack Stewart şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron Stewart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cameron Stewart, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cameron Stewart'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Cameron Stewart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron Stewart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ipswich U18
1 Temmuz 2020 yılında Ipswich U21
12 Ocak 2023 yılında Crusaders
31 Mayıs 2023 yılında Ipswich U21
Cameron Stewart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron Stewart şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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