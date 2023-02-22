Cameron Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Stewart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Stewart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Stewart 11 Mart 1997 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Stewart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Stewart'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Stewart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Stewart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Stewart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Stewart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Crusaders

16 Temmuz 2016 yılında Linfield

17 Ocak 2018 yılında Ards FC

31 Mayıs 2018 yılında Linfield

30 Ocak 2019 yılında Glenavon

31 Mayıs 2019 yılında Linfield

1 Temmuz 2019 yılında Glentoran

1 Temmuz 2022 yılında Carrick Rangers

Cameron Stewart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Stewart şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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