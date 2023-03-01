Cameron Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Thompson 21 Şubat 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Randy Thompson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Thompson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Cameron Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cameron Thompson'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cameron Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cameron Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2018 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2020 yılında Barnsley U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2022 yılında Torquay

20 Ocak 2023 yılında Dulwich Hamlet

Cameron Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Thompson şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.