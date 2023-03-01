Cameron Tutt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Tutt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Tutt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron Tutt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron Tutt 9 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron Tutt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cameron Tutt'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cameron Tutt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron Tutt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Mart 2019 yılında Haywards Heath
31 Mayıs 2019 yılında Brighton U18
26 Temmuz 2019 yılında Worthing
Cameron Tutt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron Tutt şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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