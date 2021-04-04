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  3. Cami imamı ile kuzunun dostluğunu görenler gözlerine inanamıyor

Cami imamı ile kuzunun dostluğunu görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'da doğum esnasında annesi ölen ve annesiz kalan yavru kuzuya sahip çıkan cami imamının kuzuyla olan dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.

Cami imamı ile kuzunun dostluğunu görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'da doğum esnasında annesi ölen kuzu, kendisine sahip çıkan biberonla besleyen cami imamın yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde camide imamlık yapan Zübeyir Demirkaya, annesi doğumda ölen minik kuzuyu satın alarak sahip çıktı. yavru kuzuyu Çocuğu gibi büyüttüğü ve şu an 45 günlük olan minik kuzu imamın peşinden bir an olsun ayrılmıyor. İmam nereye giderse kuzu da peşinden onu takip ediyor. İmamın peşinde gezen minik kuzuyu gerenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor.

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"BİR AN OLSUN PEŞİNDEN AYRILMIYOR"

Minik kuzunun peşini bırakmadığını ifade eden imam Zübeyir Demirkaya, "Kuzunun annesi doğumda ölmüş. Ben bu kuzuyu satın aldım. Biberonla besliyorum. Şu an 45 günlük oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören cemaat büyük şaşkınlık yaşıyor. Kuzuyu ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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