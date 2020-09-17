Cami imamının koronavirüs testi pozitif çıktı, cemaat karantinaya alındı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii imamı hafızlık okulunda geçici görevlendirildi. Bu durum nedeniyle bir başka caminin müezzini Ömer E. Emet Müftülüğünce Kuyupınar Cami imamlığına vekalet etti. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ömer E.'nin görev yaptığı camiye sürekli olarak gelen vatandaşlar tedbir karantinasına alındı.

Emet Sağlık ekipleri tarafından Kuyupınar Camii’nde cemaatle namazlara katılan ilk etapta 3 kişi görev yerlerinden karantinaya alırken, ilçede cami cemaatine yönelik filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Emet AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Mor, caminin evinin bitişinde bulunması nedeniyle vakit namazlarını cemaatle kıldığını belirtti.

Emet AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Mor, ”Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın Korona virüs olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizlerin 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum. Camimizinde yeni bir izolasyondan geçmesini talep ediyoruz. Bu süreçte sağlık korunmayla elde edilebilecek bir durum. Ummadığınız yerde, ummadığınız kişiden hastalığı kapabilirsiniz. Lütfen dikkat edelim “dedi.

Emet belediye ekipleri camide dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.