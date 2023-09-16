Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi

İstanbul'da bir cami içinde rakı masası kurup alkol kullandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya platformu Reddit üzerinden paylaşan ve fotoğrafın altına "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" notunu yazan şüpheli S.Y.Ö., dün polis ekiplerinin dikkatli titiz çalışmaları sunucu Kartal ilçesinde bir adreste yakalanmıştı.

"Ben ateistim, Cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım"

Emniyetteki işlemleri devam eden S.Y.Ö.'nün polisteki ilk ifadelerine ulaşıldı.

İfadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi.

"İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı"

Pişmanlığını dile getirdiği öğrenilen zanlı, “İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dedi.

Adliyeye sevk edilecek

Dün akşamdan bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polise ifade veren şüphelinin, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu

Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada, çirkin olayın Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edilmiş, olayla ilgili yakalanan zanlı, ifade işlemleri için emniyete getirilmişti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti: