Camiler ve Din Görevlileri haftasında Müftüler düzenlenen kahvaltıda buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik'te görev yapan müftülük personeline yönelik kahvaltı programı düzenlendi ve din adamları bir araya geldi.

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Camiler ve Din Görevlileri haftasında Müftüler düzenlenen kahvaltıda buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik merkez ve köylerinde görev yapan din görevlilerine ve müftülük personeline yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen kahvaltıya İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, şube müdürleri, din görevlileri ve müftülük personeli katıldı. Kahvaltı sonrası din görevlileriyle sohbet eden İl Müftüsü Ali Erhun "Bu tarz programları İnşallah geleneksel hale getireceğiz. Kaynaşma, dayanışma ve muhabbetimizin artması birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için bu tür faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz hafızlık kursumuzun sizler tarafından tanınması için özellikle burada kahvaltı programını düzenledik" ifadelerinde bulundu.

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"Sizden ricam kurslarımızın adını kullanarak yardım toplayanları bizlere derhal bildirmenizdir"Müftülüğe bağlı Kur'an Kurslarının adları kullanılarak yardım toplandığına değinen Müftü Ali Erhun "Kıymetli arkadaşlar! Bu mekânlar sizlerin. Bu mekânlara kayıtsız kalmadan sahip çıkalım. Kur'an Kurslarımız adı kullanarak müftülüğümüz ve kursumuzla alakası olmayan bazı bazı çevreler Bilecik merkez ve köylerinden yardım topluyorlar. Hepiniz bu kursun görevlisisiniz arkadaşlar. Hepiniz yetkilisiniz. Diyanetimizin ve Müftülüğümüzün personeli olan herkes vakfımız adına yardım toplamaya yetkilidir. Sizden ricam kurslarımızın adını kullanarak yardım toplayanları bizlere derhal bildirmenizdir. Ayrıca girdiğiniz her ortamda kursumuzda verilen eğitimleri ve yapılan faaliyetleri anlatmanızı sizlerden istirham ediyorum" diye konuştu.

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"Camiler ve Din Görevlileri haftanızı tebrik ediyorum"

Müftü Erhun "Kahvaltı programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Başta kurs müdürümüz Erhan Yılmaz hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camiler ve Din Görevlileri haftanızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerinizin devamını diliyorum" dedi.

Kahvaltı sonrası din görevlileriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

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