ABD'nin Minnesota eyaletindeki camiye İslamofobik saldırı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde bulunan bir camiye islamofobik bir saldırıda bulunulduğu öğrenildi. Gece geç saatlerde Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ne gelen bir kişinin caminin camlarını kırdığı ve etrafa zarar verdiği belirtildi.

SPREY BOYA İLE İSLAM KARŞITI YAZILAR YAZDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrindeki camiye saldırıda bulunan kişi sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazdı.

CAMİ GİRİŞİNE GAMALI HAÇ ÇİZDİ

İslamofobik saldırgan, cami girişine gamalı haç çizdi. Polisin yayımladığı güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın tanınmamak için kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi kullandığı görüldü.

Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

"NEFRETE YER YOK, MÜSLÜMANLARIN YANINDAYIZ"

Carlson yaptığı açıklamada, ramazan ayında yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Carlson, "Moorhead'te nefrete yer yok. Müslüman toplumunun yanındayız." dedi.

Öte yandan Minnesota Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), camiye yapılan saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulması çağrısında bulundu.

Olayın Moorhead polis departmanı ve Fargo Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendiği kaydedildi.