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Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii, bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ibadete kapalı olan Çamlıca Camii, bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı.

Ezan okunan camide dualar edilirken, caminin mahyasında 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazıldığı görüldü.

ÇAMLICA CAMİ MANZARASIYLA KENDİNE BİR KEZ DAHA HAYRAN BIRAKTI

Kadir Gecesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinden dolayı ara ara mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.

Havadan görüntülenen cami, manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Gece Editörü

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