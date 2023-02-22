Cammy Palmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Palmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cammy Palmer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cammy Palmer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cammy Palmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Palmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cammy Palmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Palmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cammy Palmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cammy Palmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cammy Palmer 15 Mayıs 2000 tarihinde York şehrinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Palmer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cammy Palmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Cammy Palmer'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cammy Palmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Cammypalmer_56

Cammy Palmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cammy Palmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Cammy Palmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cammy Palmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

10 Temmuz 2019 yılında Partick Thistle

1 Ocak 2020 yılında Rangers II

3 Şubat 2020 yılında Orange County

4 Ekim 2020 yılında Rangers II

31 Ekim 2020 yılında Clyde FC

26 Ocak 2021 yılında Rangers II

27 Ocak 2021 yılında Linfield

Cammy Palmer kimdir

Cammy Palmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cammy Palmer şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ajax FC (Ontario/CDN), Rangers FC (9/2011-2018)

Cammy Palmer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Cammy Palmer nereli

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