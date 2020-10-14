Firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar hakkında savcı mütalaasını verdi. Can Dündar için terör örgütüne yardım ile siyasi ve askeri casusluk suçundan 35 yıla kadar hapsini talep etti.

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay’ca bozuldu.