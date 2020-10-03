Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan karşılaşmada Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.
SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun
ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Ellen Braga, Emine Arıcı, Ana Paula Borgo, Thais Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Simay Gazi, Elif Boran)
ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Sladjana Mirkoviç, Melis Durul (Melisa Memiş, Hande Baladin, Tijana Boskoviç, Elif Şahin, Yasemin Güveli)
SETLER: 19-25, 21-25, 14-25
SÜRE: 77 dakika (27, 27, 23)