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  3. Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu

Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan karşılaşmada Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun

ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Ellen Braga, Emine Arıcı, Ana Paula Borgo, Thais Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Simay Gazi, Elif Boran)

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Sladjana Mirkoviç, Melis Durul (Melisa Memiş, Hande Baladin, Tijana Boskoviç, Elif Şahin, Yasemin Güveli)

SETLER: 19-25, 21-25, 14-25

SÜRE: 77 dakika (27, 27, 23)

 

 

Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu

Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu

Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu



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