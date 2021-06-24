Can güvenliğini tehdit ediyordu! Yıpranmış bahçe duvarı ekipler tarafından yıkıldı

Pendik genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında riskli görülen okul duvarları yıkılarak, yenilendi. Çınardere Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu’nun riskli duvarını yenileyen Pendik Belediyesi bu kez Prof. Dr. Erol Güngör ve Kaynarca İmam Hatip Ortaokullarının ortak kullandığı yıpranmış bahçe duvarını yenilemeye başladı.

OLASI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Okullara desteğini sürdüren Pendik Belediyesi öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini en üst düzeyde tutarak olası kazalara karşı önceden önlem alıyor. Geçtiğimiz günlerde tehlikeli olduğu gerekçesiyle Çınardere Mahallesi Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu’nun eski duvarını yenileyen belediye ekipleri bu kez Prof. Dr. Erol Güngör ve Kaynarca İmam Hatip Ortaokulları’nda çalışma başlattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan okulların ortak olarak kullandıkları bahçe duvarının eğildiği ve mukavemetini yitirdiği ekipler tarafından tespit edildi. Bunun üzerine eskiyen bahçe duvarını yıkan ekipler yerine dayanıklı istinat duvarı yapmaya başladı.