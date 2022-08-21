Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Gaziantep'te yaşanan kaza sonrası, şoför Abdulkadir Memiş, direksiyon hakimiyetini kontrol edemediğini anlatarak "Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz gün Gaziantep'de meydana gelen feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsü, itfaiye aracı, ambulans ve bir de canlı yayın aracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı. Korkunç facianın ardından gözler yolcu otobüsü Abdulkadir Memiş'e çevrilmişken, Memiş'in ifadesi ortaya çıktı.

Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!

"ÇOK PİŞMANIM"

Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, kazada yaralanarak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanmasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!

Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!

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